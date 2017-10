Nieuw bestuur moet SP Steenwijkerland activeren

Meer stroom voor extra treinen tussen Meppel en Leeuwarden

26 oktober Het wordt vanaf december drukker op het spoor tussen Meppel en Leeuwarden. Dan gaat de nieuwe dienstregeling in en passeren in totaal acht treinen per uur onder meer station Steenwijk. Nu rijden op het traject Meppel-Leeuwarden nog zes treinen per uur.