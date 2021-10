Nieuw eerbetoon aan Gieterse schilder Hendrik Boer: ‘Hij leefde niet in armoede’

Fietsen en feitjes: waterschap komt met informatie­ve route door de Kop van Overijssel

Voor fietsliefhebbers is er een nieuwe route beschikbaar. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft een fietsroute opgesteld door de waterrijke Kop van Overijssel. De route is ook informatief: onderweg krijgen fietsers inlichtingen over het waterbeheer in de regio.

19 oktober