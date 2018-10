Nieuw 't PuzzelsTuk bij Villa Oostwold of aan Pasmanweg

De nieuw te bouwen basisschool 't PuzzelsTuk in Tuk komt bij Villa Oostwold aan de Tukseweg of op de huidige noodlocatie aan de Pasmanweg.

Het college van Steenwijkerland heeft besloten deze twee locaties te onderzoeken of ze geschikt zijn voor nieuwbouw van 't PuzzelsTuk in combinatie met het dorpshuis en de kinderopvang.

De twee laatste activiteiten hebben onderdak in de monumentale Villa Oostwold, jarenlang het gemeentehuis van de voormalige gemeente Tuk en later Steenwijkerwold.

Meerwaarde

,,In het coalitieakkoord is afgesproken dat 't PuzzelsTuk definitief in Tuk gevestigd wordt. Afgesproken is dat de school wordt gecombineerd met het dorpshuis en de kinderopvang", zegt onderwijswethouder Marcel Scheringa, die zich bij de keuze voor de twee locaties gesteund weet door school, dorpshuis en kinderopvang.

Gezamenlijke huisvesting heeft volgens Scheringa voor alle partijen meerwaarde. ,,Het dorpshuis heeft een centrumfunctie voor Tuk, maar mist nu een zaal voor grotere bijeenkomsten. De kinderopvang kan ruimten huren en bijvoorbeeld beschikken over een gezamenlijke speelzaal."

En voor 't PuzzelsTuk tenslotte betekent nieuwbouw een einde aan de belabberde tijdelijke huisvesting aan de Pasmanweg. CDA-raadslid Gerrit Vinke uitte medio mei nog zijn zorgen over beschimmelde muren en water dat bij de wanden langs loopt.

Groei

Wanneer het onderzoek naar de twee geschikte locaties is afgerond, durft wethouder Scheringa niet te zeggen. ,,We onderzoeken alle consequenties en hebben heel veel vragen die nog beantwoord moeten worden. Ik hoop dat we in 2019 een besluit kunnen nemen. En hoe eerder in 2019, hoe liever."

De wens van Stichting Catent, waar ’t PuzzelsTuk samen met 34 andere scholen onder valt, is de nieuwbouw in het schooljaar 2021/2022 in gebruik te nemen. ,,Dat wordt een hele uitdaging", aldus Scheringa. ,,Maar we willen echt vaart maken, dat hebben we de school ook beloofd."