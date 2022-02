Nieuwbouw in Wanneperveen stap dichterbij nu school bij voetbalveld mag

Torenwach­ters in Steenwijk gaan met provincia­le prijs aan de haal en mikken op meer toeganke­lijk­heid

De Steenwijker Toren is 89 meter hoog en telt 226 treden, maar niet iedereen neemt de moeite of is zo behendig om die allemaal te bestijgen. Daarom wil De Torenwachters het uitzicht ‘daarboven’ met video’s en foto’s ‘hier beneden’ delen. Dat de provincie Overijssel onder meer daarvoor 5000 euro over heeft, is een mooie opsteker. ,,Maar we hebben veel meer plannen.”

