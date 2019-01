Nieuwe koers havendagen: Typisch Vollenhove

Waarom geen havendagen meer?

,,Vroeger waren de havendagen het begin van het vaarseizoen. De term havendagen dekte niet meer helemaal de lading en schept bepaalde verwachtingen. We willen het op een andere manier inrichten en het nautische aspect een beetje laten varen.’’

Waar komt de naam Typisch Vollenhove vandaan?

,,We zaten te vergaderen met ondernemers en horecamensen en die zeiden steeds: ,,Dat is typisch Vollenhove.’’ Toen hebben we er Typisch Vollenhove van gemaakt.’’

Nog aan Typisch Veno gedacht?

,,Ja, maar je hebt al andere evenementen zoals de Venose loop. De Vollenhovenaar zal het wel verbasteren tot Typisch Veno. We willen het zuiver houden, want Veno is ook voetbal.’’

Wat is er zo typisch aan Vollenhove?

,,De samenwerking. Dat zie je op allerlei gebied. Op de pinkstermaandag bijvoorbeeld hebben we een obstaclerun. Daarvoor hebben we de samenwerking gezocht met de Stichting Survival Vollenhove. En we willen meer duurzaamheid. Geen plastic glazen gebruiken, we willen naar statiegeldglazen toe. Daarover zijn we in gesprek.’’

Wat kunnen we verwachten?

,,Het blijft gewoon tijdens de pinksterdagen. Op zaterdag een markt met allerlei kraampjes, evenementen, muzikanten en straattoneel. Zondag zijn er foodtrucks, dat is vorig jaar erg goed aangeslagen. Dit jaar wordt het uitgebreid en komen er allerlei wandel- en fietstochten. En op maandag hebben we een obstaclerun met simpele hindernissen, waar iedereen aan mee kan doen.’’

Nieuw evenement, nieuwe voorzitter?