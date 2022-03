Nieuwe raad Steenwijkerland kan los: op naar de coalitieonderhandelingen

Annie Muizelaar (54) uit Vollenhove is fel tegenstan­der van een zonnepark in haar buurt en wordt daardoor raadslid

Annie Muizelaar (54) uit Vollenhove is de komende vier jaar raadslid namens de CPB, de partij die twee zetels won tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee is Vollenhove weer vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Ze kwam op de lijst van de CPB terecht door haar weerstand tegen het zonnepark in Vollenhove. ,,Dat was een eyeopener voor mij.”

