Nieuwe rondvaarten door rietlanden in Weerribben

We isoleren er in Nederland massaal illegaal op los. Er is een wet die dieren in spouwmuren van huizen beschermt. Die lappen we echter al jaren aan onze laars omdat die isolatiemaatregelen voor particulieren onbetaalbaar zou maken. De overheid kijkt weg, maar dat verandert. De provincie Overijssel - Deventer voorop - gaat daar samen met de isolatiebranche nu wat aan doen.