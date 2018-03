Nieuwkomer GroenLinks met twee zetels in raad Steenwijkerland

VideoGroenLinks is de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Steenwijkerland. De nieuwkomer pakt 2 van de 27 raadszetels. BuitenGewoon Leefbaar blijft de grootste partij met 6 zetels. Grootste verliezer is D66, deze partij gaat van 3 zetels naar 1.

GroenLinks-lijsttrekker Ronald van Vlijmen 'had dit wel verwacht'. ,,We wilden met minstens 2 zetels in de raad." Voor Van Vlijmen betekent het een terugkeer, voor de herindeling was hij raadslid in de toenmalige gemeente Steenwijk. ,,Wij gaan er weer tegenaan. Het wordt weer wat kleuriger."

Complimenten van de andere partijen voor de prestatie van GroenLinks. Maar ook voor BuitenGewoon Leefbaar (BGL) en de PvdA, die beide het aantal zetels van respectievelijk 6 en 5 hebben behouden. De VVD wint 1 zetel en komt op 4, het CDA blijft op 4, de CPB verliest een zetel en komt op 3 en ChristenUnie behoudt 2 zetels.

Verrast

BGL-lijsttrekker Oene Akkerman is even nadat de stemmen in het laatste van de 36 stembureaus in Steenwijkerland zijn geteld 'nog steeds verrast'. ,,Ik was er echt van overtuigd dat we een tik op de neus zouden krijgen door de wisselingen (Akkerman was afgelopen regeerperiode de derde BGL-wethouder, red.) en het wegvallen van oprichter Bert Dedden", licht Akkerman toe. ,,Het geheim is denk ik dat we in elke kern aansprekende personen hebben."

,,Fantastisch dat we tegen de landelijke trend in 5 zetels houden en het vertrouwen van de kiezer hebben behouden", zegt PvdA-lijsttrekker Trijn Jongman opgetogen. Of dat te maken heeft met Steenwijkerlands bekende speaker Jannes Mulder, die derde op de kandidatenlijst staat, durft Jongman niet te zeggen. ,,We hebben ons goed laten zien. Niet alleen in de campagne, maar de afgelopen 4 jaar."

Stuivertje wisselen

De VVD wint de zo gehoopte vierde zetel. De CPB verliest deze en komt op 3. Tot teleurstelling van lijsttrekker Ronnie Lassche. ,,Wat dat betreft is het stuivertje wisselen met de VVD. Bij de vorige verkiezingen was het net andersom", aldus Lassche. ,,Maar de kiezer heeft gesproken en daar moeten we het mee doen. We moeten bij onszelf te rade gaan. Die 3 zetels zijn gewaarborgd en dat is hartstikke mooi."

Zowel CDA als ChristenUnie hadden ingezet op groei. En die is voor beide partijen uitgebleven. ,,Maar we zijn tevreden omdat we 4 zetels behouden hebben. Wij staan open voor onderhandelingen", aldus CDA-lijsttrekker Jan Vredenburg.

,,Het had zo mooi kunnen zijn", zegt CU-lijsttrekker Marcel Scheringa. De hele verkiezingsavond in Steenwijkerlands gemeentehuis spande het er om: wel of geen derde zetel voor de ChristenUnie. Het bleef bij 2. ,,Het eindgevoel is dankbaar, hier kunnen we goed mee vooruit. We hebben nooit meer dan 2 zetels gehad en met 2 kun je kwaliteit leveren. Ik wens het niemand om in je eentje in de raad te zitten."

Samenwerking

Daarmee doelt hij op D66, de partij die 1 van de 3 raadszetels overhoudt. ,,Dat valt behoorlijk tegen", zegt raadslid Jan Willem van Dalen. ,,We hadden rekening met 2 gehouden, maar we zitten met het effect van de landelijke partij."

Van Dalen oppert samenwerking met GroenLinks. Iets wat de partijen al eerder hebben gedaan. Samen met Gemeentebelangen vormden GroenLinks en D66 jarenlang de partij PAS (Progressief Alternatief Steenwijkerland).

Onderhandelingen

VVD-er Wim Stapel, nummer 2 op de lijst, voorziet 'hele boeiende college-onderhandelingen'. BGL zal als grootste partij het voortouw nemen en gaat wat Stapel betreft eerst met de PvdA praten. Die mening is ook lijsttrekker Jongman van de PvdA, met 5 zetels de tweede partij in Steenwijkerland, toegedaan.

Vrijdagochtend om 10.00 uur wordt in het gemeentehuis in Steenwijk tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen officieel bekend gemaakt.