NK marathon op natuurijs hoort in Steenwijkerland

Biljarters sportploeg gemeente Steenwij­ker­land

16 januari Biljartvereniging Steenwijk is gekroond tot sportploeg van het jaar 2018 in de gemeente Steenwijkerland. Het team werd nationaal kampioen libre en kader. De titels sportman en sportvrouw waren voor roeier Obbe Tibben uit Onna (nationale titel indoorroeien) en darter Femke Herms uit Giethoorn, die zilver en brons won op het EK. Tijdens het sportgala in de Meenthe reikte Olympisch schaatskampioen Jorien ter Mors prijzen uit.