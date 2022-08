‘Nog altijd negatieve reacties’, en dus pakt Steenwijkerland de regenbooghandschoen op

Met het beleid ‘Onbeperkt jezelf zijn’ voor de jaren 2023-2026 werkt de gemeente aan een inclusieve samenleving, waaronder zij een plek verstaat ‘waar ook LHBTIQ+’ers zichzelf kunnen zijn en mee kunnen doen. Waar je je geaccepteerd voelt op school, veilig kunt sporten en nergens wordt uitgesloten.’

Het lokale regenboogbeleid richt zich op ‘de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender, intersekse en queer+ personen (LHBTIQ+’s)’, zo schrijft de gemeente in de bekendmaking. In het document schrijft zij over ‘alle mogelijke seksuele en genderidentiteiten’.

Nog altijd negatieve reacties

Volgens de gemeente is de aanleiding voor het stuk dat er ‘nog altijd’ inwoners zijn die ‘niet zichzelf kunnen zijn zonder te worden geconfronteerd met negatieve reacties’. De besturende partijen (BGL, PvdA, VVD, CU) spraken al de wens uit dat Steenwijkerland een regenbooggemeente wordt. Daar moet nu aan gewerkt worden via thema’s als ontmoeting, sociale acceptatie, zichtbaarheid, veiligheid en de voorbeeldfunctie van de gemeente.

Filmvoorstellingen

De gemeente wil zichzelf daarbij wijden aan ‘concrete actiepunten’. Zo moeten er meer momenten en plekken komen waar LHBTIQ+’ers elkaar kunnen ontmoeten en informatie of ondersteuning kunnen krijgen. Dat kunnen een regenbooghuis of bijeenkomsten in de lokale horeca zijn, of in culturele instellingen om bijvoorbeeld films te bekijken die dit thema behandelen.

Ook voor alle leeftijden is aandacht. De gemeente biedt bijvoorbeeld een helpende hand aan scholen als het gaat om voorlichting, maar noemt ook bewustwording over regenboog-ouderen in bijvoorbeeld zorginstellingen. Om de uitstraling van Steenwijkerland als regenbooggemeente kracht bij te zetten, denkt de gemeente naast vlaggenvertoon ook aan een ander ‘zichtbaar statement’.

Volledig scherm In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen staat op dit verkeerslicht een vrouwelijk koppel; ook Steenwijkerland onderzoekt mogelijke regenboogstatements als een zebrapad of een gekleurde zitbank. © ANP

Zebrapad

De precieze vorm moet nog onderzocht, maar de mogelijkheden die de gemeente zelf noemt zijn een zitbank in regenboogkleuren in het centrum of zo’n variant op het ouderwetse zwart-witte zebrapad. In het kader van veiligheid wil de gemeente zich onder meer inzetten om de aangiftebereidheid van bijvoorbeeld geweld tegen LHBTIQ+’ers te verhogen. De gemeente blijft verder inzetten op ‘het beperken van onnodige geslachtsregistratie in de gemeente’.

Het concept is tot stand gekomen met inbreng van inwoners en organisaties, zoals de Stichting Regenboog Steenwijkerland (die ook al een Regenboogweek organiseerde). Maar het woord ‘concept’ is er niet voor niets: tot en met 19 september is iedereen van harte welkom om er nog weer op te reageren: dat kan naar het e-mailadres annemieke.hof@steenwijkerland.nl.

Als u gedachten heeft over de concepversie van het regenboogbeleid van de gemeente Steenwijkerland of in algemene zin over de emancipatie in de gemeente, dan bent u ook welkom om die te delen met de Stentor via b.benthem@destentor.nl. Wat zou bijvoorbeeld een goed ‘zichtbaar regenboogstatement’ zijn, wat u betreft?