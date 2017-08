Nog even geen Domino's Pizza in Steenwijk

De reacties op het besluit van de gemeente zijn niet mals op social media. 'Komt er eens een keer wat goeds in Steenwijk, mag het weer niet. Hoe dom is de gemeente nu weer', reageert een teleurgestelde twitteraar.

Beleid

Andere locatie

Domino's Pizza weet niet of ze nu definitief niet naar Steenwijk komt. Het bedrijf sluit niet uit dat het op een andere locatie een vestiging opent. ,,Dit bericht hebben we kort geleden gehoord van de gemeente", zegt een woordvoerder op het nee tegen de Scholestraat. ,,We zijn ons aan het beraden of we met dit bestemmingsplan toch een vestiging kunnen openen. Dit kan een andere locatie zijn of toch onder het bestemmingsplan."