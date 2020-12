Nog snel even door de ‘Afhaalstraat’ in Steenwijk voor appelbeignets of een fles bubbels

Politie rukt massaal uit voor vechtpar­tij op camping 't Veentje in Steenwij­ker­land

10 december Bij camping 't Veentje in De Pol in de kop van Overijssel is een conflict tussen een huurder en de campingeigenaar enorm uit de hand gelopen vanavond. De politie moest met veel manschappen naar de camping om de onrust de kop in te drukken.