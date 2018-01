Nominaties sportverkiezing Steenwijkerland bekend

Tranen bij vertrek militairen: 'Ik wil niet dat je gaat papa'

13:21 Dikke tranen biggelden over de wangen van de vijfjarige Lynn en haar tweejarige zusje Marell, toen ze met moeder Jiska afscheid namen van hun vader Johan. De inwoner van Nijverdal is één van de ruim honderd militairen van het 44. Pantserinfanteriebataljon, gelegerd in de Johannes Postkazerne in Havelte, die maandag naar Litouwen zijn gegaan.