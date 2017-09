Noordwest-Overijssel voelt zich erin geluisd

VideoNet als in Dalfsen en Zwolle heerst ook in Steenwijk een grimmige sfeer bij de informatie-avond over de vliegroutes van 'Lelystad'. ,,Niemand wist wat hier zou gebeuren."

Het vertrouwen van de inwoners van Noordwest-Overijssel? Nee, dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu gisteravond bij de informatie-avond over Lelystad Airport in Steenwijk niet gewonnen. Integendeel. Onder de ruim 300 aanwezigen in theater De Meenthe in Steenwijk overheerst het gevoel dat zij er in zijn geluisd.

Ze hebben, zoals een van hen het uitdrukte, 'een stukje van de film gemist' en worden ineens opgezadeld met vliegtuigen die op 1.800 meter of lager over hun huizen en kwetsbare natuurgebieden scheren.

Volledig scherm Kritische vragen uit de zaal voor Hans Alders. Ook in Steenwijkerland voelen de inwoners zich overvallen door de consequenties die Lelystad Airport voor hen heeft. © Wilbert Bijzitter Eigenlijk wilden de aanwezigen tijdens de derde informatieavond over Lelystad Airport en de vluchtroutes vooral één ding weten: waar kunnen we bezwaar indienen zodat dit stopt? En, heeft dat eigenlijk nog wel zin?



Niet heel veel, zo deed het antwoord van projectleidster Nanninga van het ministerie vermoeden. ,,Er zijn varianten ontworpen, maar ja, we moeten wel blijven voldoen aan de uitgangspunten. Die staan nu eenmaal vast. Er is heel weinig ruimte, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar het heeft wel zin dat jullie je mening laten horen."

Op de kast

Als het haar bedoeling was de zaal daarmee op de kast te krijgen, dan is dat gelukt. ,,Hoe dan", schreeuwt iemand boos door de zaal. ,,We zijn hier nu alleen om informatie te geven", reageert Nanninga minzaam glimlachend. ,,Dat had al jaren geleden moeten gebeuren", brult iemand anders. ,,Niemand was op de hoogte wat hier zou gebeuren. Schiphol blijft uitbreiden, dus Lelystad ook. Iedere norm wordt rekbaar, zodat we hier uiteindelijk met gigantisch veel overlast komen te zitten."

Het is tekenend voor de ergernis en het wantrouwen onder de inwoners van het gebied.

Geen moer

Voorafgaand aan de plenaire bijeenkomst proberen veel bezoekers de virtuele realiteitsfilmpjes uit die het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium heeft gemaakt. Ze moeten een indruk geven hoe een vliegtuig klinkt dat op 1.800 meter boven Muggenbeet vliegt.



Klaas van Dalen is een van hen. En hij gelooft er geen moer van. ,,Dit klinkt precies zoals de vliegtuigen die nu al over mijn huis vliegen, maar dan veel hoger. Dus dat bestaat niet. Of ze hebben het allerstilste vliegtuig genomen."



Het gezicht van het verzet in Steenwijkerland, Wim Liesker, mag ook op het podium. Hij vindt dat de streek slecht is behandeld. ,,De democratische processen hebben hier nadrukkelijk gefaald", houdt hij de zaal voor.

Alderstafel

En richting Hans Alders, de voorzitter van de Alderstafel die de uitbreiding van Lelystad voorbereidde: ,,Realiseert u zich wel dat dit de allereerste keer is dat überhaupt met de mensen hier gesproken wordt?" Liesker verwijt het ministerie bovendien gebrek aan respect in de contacten met de tegenstanders.