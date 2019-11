‘Octo schat’ wint Frommelcorso in Vollenhove

Nooit meer omrijden in de Paul Kruger­straat in Steenwijk

8:35 Steenwijkers hoeven nooit meer om te rijden om van de Van Speykstraat in de Jan van Riebeeckstraat in Steenwijk te komen. Of even stiekem illegaal tegen het verkeer in te rijden. Voortaan mogen automobilisten er van twee kanten doorheen rijden.