Oekraïense leerlingen van Beatrixschool in Steenwijk maken kennis met Sinterklaas en zijn Pieten

met video Stilte en applaus bij massaal bezocht afscheid van in haven verdronken ‘opa van Blokzijl’

Blokzijl nam zaterdagmiddag afscheid van Rokus Schipper, die vorige week zondag door een noodlottig ongeval om het leven kwam in de haven. Schipper stond bekend als ‘de opa van Blokzijl’, en was een graag geziene inwoner in het dorp. Hij werd 75 jaar.

27 november