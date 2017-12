Oldemarkt kiest de inwoner van het jaar

Kinderdagopvang Wanneperveen staat onder druk

6 december Om er zeker van te zijn dat er in Wanneperveen voldoende behoefte is aan kinderdagopvang voor 0 tot 4 jarigen, start in het nieuwe jaar een proef. Die moet duidelijk maken of het zinvol is om in het bouwplan voor het in het dorp te realiseren Kindcentrum – waarvoor de gemeente Steenwijkerland het geld beschikbaar heeft gesteld - ruimte in te tekenen voor de opvang.