Oldemarkt schrikt op van felle nachtelijke brand in veewagen

Oldemarkt is donderdag in alle vroegte opgeschrikt door een felle brand in een geparkeerde veewagen. De brandweer had ruim een uur nodig om het vuur onder controle te krijgen.

Bij de brand, die kort na een uur in de nacht uitbrak, zijn geen slachtoffers gevallen. Ook waren er geen dieren in de buurt van de getroffen wagen. De aan de Eekstraat geparkeerde veetrailer was gevuld met tientallen balen stro die door nog onbekende oorzaak vlam hebben gevat.

De brandweerlieden van Oldemarkt wisten door al het stro uit de trailer te halen, de brand grotendeels te blussen. Wel lag de hele weg bezaaid onder het stro. Hoewel de oorzaak van de brand – waarbij veel rookontwikkeling was - dus nog niet duidelijk is, sluit de brandweer niet uit dat het om brandstichting gaat in het dorp in de gemeente Steenwijkerland.