Olympiërs achter de rollator gaan voor goud in Oldemarkt

video Flinke opkomst bij open huis nieuwe vestiging Agrifac Steenwijk

10 februari Binnen het eerste uur waren er zaterdag al 3000 mensen binnen bij de open dag van Agrifac in Steenwijk. Het bedrijf presenteert de nieuwbouw en een reeks innovatieve landbouwtechnieken. Een hoogtepunt is de officiële lancering van de 'plantspecifieke' machine voor NEED Farming, een in eigen huis ontwikkeld apparaat dat volgens Agrifac garant zou moeten staan voor meer opbrengst van het land en minder schadelijke gewasbescherming.