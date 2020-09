OM eist 10 jaar cel en tbs tegen verdachte in zaak lugubere ‘puzzelmoord’ Halil Erol uit Steenwijk

Agente in Steenwijk mishandeld door boze bestuurder (38) vanwege verkeers­con­tro­le

18 augustus Een politieagente in Steenwijk is vanmiddag mishandeld door een kwade automobilist. De aanleiding was een verkeerscontrole bij de A32 nabij Steenwijk-centrum. Omstanders schoten de agente te hulp.