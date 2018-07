OM eist 4,5 jaar cel voor drugslab bij Steenwijk

De 47-jarige man die in oktober in De Pol (gemeente Steenwijkerland) in een drugslaboratorium is opgepakt, moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt voor 4,5 jaar de cel in. In het lab lag twintig kilo MDMA klaar om tot xtc-pillen gedraaid te worden.

Anonieme tips brachten een onopvallende loods in De Pol bij de politie onder de aandacht. Er werd gepost en er werden camera's geplaatst. Op 4 oktober vorig jaar gingen de agenten over tot actie. Binnen troffen ze Rotterdammer Theo van D. (47), die al eerder in verband is gebracht met drugszaken in Twente en het zuiden van het land. Zijn 'leefruimte' liep naadloos over in de professioneel ogend drugslab, waar vanaf de grondstoffen tot de tabletteermachine aanwezig waren.

Zeldzaam

De officier van justitie noemde de situatie 'zeldzaam'. ,,Normaal liggen de grondstoffen op de ene plaats en worden elders de xtc-pillen gedraaid.''

Van D. had MDMA in zijn kleding zitten. Op een door hem gebruikte telefoon stonden foto's van pillen. Zijn aanwezigheid schreeuwde om een verklaring, maar de Rotterdammer was donderdag wel de laatste die er meer over wilde vertellen. ,,Ik beroep me op mijn zwijgrecht'', herhaalde hij telkens terwijl hij staarde naar het papiertje met daarop de tenlastelegging voor zich. ,,Wordt u bedreigd?'', vroeg de oudste rechter. Van D. bleef zwijgen.

Vraag

Volgens het OM ligt er een stapel aan bewijs: Theo verbleef in de ruimte die naadloos overliep in het lab. De grote vraag was donderdag waarom er dan niet meer mensen dan alleen Theo voor de rechter zaten. De camerabeelden van de politie leverden kennelijk weinig op. ,,We kunnen niet iedereen die daar zijn auto neerzet aanmerken als verdachte'', zei de officier van justitie.

Hulpje

Advocaat Anno Huisman kent Theo al jaren. ,,Als u onder die omstandigheden in de chemisch lucht had moeten werken, dan denkt iedereen aan mensenhandel en uitbuiting. Bij Theo gebeurt dat niet.'' Dat hij in die loods was, is duidelijk. Maar voor het vervaardigen of vervoeren van drugs ontbreekt volgens de advocaat ieder bewijs. Hier zit niet de grote uitbater van dit drugslab, zei hij. ,,Het hulpje wordt gestraft waar andere verdachten niet in beeld komen.''

Vonnis op 19 juli.

Volledig scherm De plek waar het drugslab werd gevonden. © Joël Ebeltjes