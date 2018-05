OM: Voormalig predikant uit Steenwijk verduisterde ruim twee ton

Voor de rechtbank in Lelystad hoorde Van D. zes maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk tegen zich eisen plus nog eens 240 uur werkstraf wegens verduistering van ruim 210.000 euro van de Stichting Welzijn Senioren in Huizen, waar hij toen woonde. Het Openbaar Ministerie verdenkt Van D. ook van gesjoemel met geld van de Doopsgezinde Gemeente in Hilversum, waar hij dominee was, maar kon dat niet bewijzen, voor die zaak werd vrijspraak gevraagd.