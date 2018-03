OM wil celstraf voor jaloerse overvaller in Steenwijk

Er lag een centimeters dik pak sneeuw in Steenwijk op 13 december vorig jaar. Warm in zijn auto wachtte een man op zijn afspraak op een parkeerplaats bij de Molenwal. De vrouw met wie hij had afgesproken kwam die late avond nooit opdagen. Haar 27-jarige vriend kwam langs, zijn gezicht verborgen achter een dikke sjaal, met in zijn linkerhand een mes.

Wurggreep

Die vriend drong de wagen binnen, legde een nekklem aan en zette de wachtende man het mes op de keel. Die wist echter uit de wurggreep te ontkomen door uit de auto te vallen. Het slachtoffer zocht hulp in een café en ontdekte bij terugkomst dat zowel zijn telefoon als autosleutels ontbraken. Pas later kwamen de nachtmerries. ,,Ik kom geen enkele nacht goed meer door'', bleek uit zijn slachtofferverklaring.

Laten schrikken

De 27-jarige Jeffrey M. uit Steenwijk kan zich die avond nog wel herinneren. Hij had drugs gebruikt. Hij had het slachtoffer een afspraak laten maken met zijn vriendin om hem een lesje te leren. Waarom hij daar een mes voor nodig had, wist hij ook niet meer. ,,Ik wilde hem laten schrikken, bedreigen. Niet beroven'', zei hij tegen de rechters. De tengere jongeman, in spijkerbroek en zwart t-shirt, vond de beslissingen van hem die dag dom. Hij had het slachtoffer willen zeggen van zijn meisje af te blijven.

Verwondingen

,,U zegt 'het is een wijze les voor mij'. Allemachtig zeg, moet een ander daar een trauma voor oplopen?'' reageerde de officier van justitie fel. Het slachtoffer liep verwondingen op aan zijn nek, vermoedelijk toegebracht door het mes. Dit was meer dan een bedreiging, zei ze. Het was de bedoeling van M. om de man te overvallen.

M. is vlak na het feit opgepakt. Hij zit sindsdien vast. Zijn raadsman vindt dat voldoende straf. Dat M. een sjaal droeg om zijn identiteit te verhullen, en dat het zo wel erg op een overval leek, was toeval.