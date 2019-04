Omgeslagen punters en koele kapiteins bij stoere Mattenschippersrace Blokzijl

video Eind dit jaar schop de grond in voor afgestoft bungalow­plan Blokzijl

26 april Aan de rand van Blokzijl verrijst de komende jaren vakantiepark Hollandse Wieden. Wat nu nog ruim zes hectare grasland is, verandert in een park met 65 bungalows, water en wegen. Het is een ruim tien jaar oud plan dat, in afgestofte vorm, nu alsnog wordt gerealiseerd door de broers Jan en Gerard Veeneman van de in Apeldoorn gevestigde bouwonderneming Veeneman.