Omwonenden starten petitie tegen zonnepark Blokzijl: ‘Genoeg lege daken in de buurt’

Kop van Overijssel had een voorkeurs­po­si­tie voor het NK marathon­schaat­sen: ‘Jammer dat het niet kan’

12 februari Gedeputeerde Eddy van Hijum had met de KNSB afgesproken dat het NK Marathonschaatsen op natuurijs naar de Kop van Overijssel zou komen op het moment dat het mogelijk was. Nu kan dat feest helaas niet doorgaan, omdat burgemeester Rob Bats geen toestemming geeft vanwege de coronaregels. ,,Dit was mooie promotie geweest voor de regio.”