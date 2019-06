Onbestrafte misdadigers opgepast: vroeger had de politie een bloedvlek nodig, nu volstaat een bloedcel

Overijssel koopt voor Steenwij­ker­land NK schaatsma­ra­thon op natuurijs van KNSB: ‘Dit is omkoping’

22 juni Het NK marathonschaatsen op natuurijs is te koop. Overijssel heeft zichzelf namelijk voor 35.000 euro bij schaatsbond KNSB ingekocht, en daarmee krijgt die provincie een voorkeurspositie als een locatie moet worden aangewezen. Het eerste NK op natuurijs sinds 2013 wordt - als het deze winter meezit - in Steenwijkerland verreden. IJsclubs in Drenthe en Gelderland reageren verbolgen en spreken van ‘omkoperij’. Gedeputeerde Eddy van Hijum wrijft zich echter in de handen. ,,Laat het maar gaan vriezen.”