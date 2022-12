Ondanks waarschuwing toch veel schaatsers in de Weerribben, maar niet iedereen is blij: ‘Dit ijs is helemaal niks’

Bewoners van verouderd wooncom­plex in Steenwijk moeten weg, maar proberen dat bij de rechter te voorkomen

Bewoners van wooncomplex De Vijverhof in Steenwijk moeten uiterlijk 15 december vertrokken zijn. Daartegen komen ze bij de rechtbank in verweer: woensdag 30 november dient er een kort geding in Zwolle. Wat staat er precies op het spel?

24 november