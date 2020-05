Onderhoud aan sportvelden in Steenwijkerland vraagt om overleg

Zo’n twee weken geleden, toen de sportaccommodaties door de coronamaatregelen nog gesloten waren, meldde de gemeente dat het zomeronderhoud aan de sportvelden op 11 mei zou beginnen. Normaliter gebeurt dat later. Wethouder Bram Harmsma heeft het in dat bericht over ‘goed nieuws’ voor de verenigingen: ‘Omdat de werkzaamheden meteen achter elkaar gedaan kunnen worden, zijn we ook een maand eerder klaar.’ De verwachting dan is dat de sportvelden na half juli gereed zijn.