Ondernemend Giethoorn laat zien wat het te bieden heeft

Giethoorn Onderneemt (GO) houdt zaterdag 21 april voor de vijfde maal de Bedrijven Presentatie Dag. Dit jaar heeft de Gieterse ondernemersvereniging gekozen voor het thema 'Ontdek de ondernemer'. Astrid de Leeuw tekent samen met vijf anderen voor de organisatie van de bedrijvendag in en rond het Kulturhus.

Zijn er nog ondernemers te ontdekken in Giethoorn?

,,Ontdek de ondernemer geldt eigenlijk elk jaar voor de bedrijvendag. We bieden de leden van GO de mogelijkheid hun bedrijf op deze dag te presenteren. We hebben veel bedrijven die aanwezig zijn. En elk jaar 'ontdekken' we toch weer nieuwe bedrijven. Nieuw dit jaar is dat we 'voor Giethoorn door Giethoorn' hanteren."

Wat houdt 'voor Giethoorn door Giethoorn' in?

,,Naast bedrijven presenteert het verenigingsleven zich zaterdagmiddag. Maar ook de brandweer heeft een activiteit, activiteitencentrum De Buuzepolle is van de partij, er zijn workshops, kunstenaars presenteren hun werk en sportverenigingen verzorgen demonstraties. Kinderen kunnen meedoen aan een puzzeltocht, waardoor ze kennismaken met het sportaanbod in Giethoorn."

Welke workshops doe je op een bedrijvenpresentatiedag?

,,Er komt een touwslager, een rietdekker legt een bult riet neer waarvan kleine bundeltjes gemaakt moeten worden, kinderboekenschrijfster en illustratrice Daniëlle Schothorst uit Steenwijk gaat tekeningen maken met kinderen en er zijn workshops acteren en voorlezen. Een van de voorleesworkshops is opgenomen in de puzzeltocht en de Gieterse schrijfster Wilma Wuite leest voor uit eigen werk."

Zijn alle ondernemers zaterdagmiddag present?

,,Van horecaondernemers horen we vaak dat ze wel mee willen doen, maar niemand in de zaak kunnen missen. Daarom laten we een rad van fortuin draaien, waarvoor de horecaondernemers bijvoorbeeld een bon voor bitterballen, een driegangenmenu of een dag varen beschikbaar stellen. De opbrengst van het rad van fortuin en sponsoren gaat naar het verenigingsleven, dat zich zaterdagmiddag presenteert."

En de organisatie heeft een bijzondere afsluiting in petto?

,,Aan het eind van de dag en bij goed weer is Giethoorn te bekijken vanuit een luchtballon. De ballon stijgt op vanuit het weiland naar de Spar en meevaren kost tussen de 150 en 165 euro per persoon, afhankelijk van het aantal personen in het bakje. Inschrijven kan vooraf of tijdens de bedrijvenpresentatiedag zelf."