Ondernemer Yu zet zijn vastgoed in Giethoorn weer in etalage

Een zwart taxibusje rijdt Giethoorn binnen. Hsu Lai Yu (55) zit achter het stuur, stapt uit en opent de deur. Een aantal Chinese toeristen springt één voor één uit het busje. Yu leidt de groep direct naar zijn Chinees restaurant en terloops roept hij nog iets over de bootjes die hij verderop verhuurt. Wanneer de avond valt overnachten zijn bezoekers in de aangekochte woningen aan het Binnenpad.

Lees ook Chinese vastgoedbeleggers azen op Giethoorn Lees meer

Rumoer

Op het oog lijkt het een briljante zet van de slimme Chinese investeerder uit Steenwijk, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Zijn aankopen in het voorjaar zorgen voor flink wat rumoer. Bewoners vrezen dat zijn woningen leeg komen te staan in de winter. En er zit meer tegen. De gemeente weigerde de benodigde vergunningen te verstrekken omdat panden die via het online platform zoals Airbnb verhuurd worden, óók een deel van het jaar vast bewoond dienen te zijn. Nu blijkt dat de Chinese investeerder heeft gegokt en verloren en zet hij veel vastgoed in de etalage.

Wie is de man achter de mislukte investeringen in het dorp?

Als zijn vader in 1979 failliet gaat, komt Yu naar Nederland. Vader Yu pionierde in de jaren ervoor door Chinese restaurants te openen in Den Helder, Nijmegen, Amsterdam en op Texel. ,,Mijn vader had een gokverslaving", vertelt Yu, die het ondernemerschap van de familie nieuw leven in blies.

Een hotel-restaurant in Langweer wordt in hetzelfde jaar geopend. In 1989 koopt de familie Yu een hotel-restaurant aan de Paardenmarkt in Steenwijk, dat Hsu Lai drie jaar later zelf overneemt. In 2014 zet de ondernemer voet op Gieterse bodem en begint hij een Chinees restaurant in het dorp.

Melkpoeder

De Chinese ondernemer handelt ook in melkpoeder, waarmee hij de investeringen in Giethoorn bekostigt. Dit jaar breidt hij zijn invloed in Giethoorn sterk uit, maar al snel verandert zijn glimlach in een bezorgde blik. Aarzelend vertelt Yu over de aangekochte woningen waarmee hij de aandacht trok van landelijke media. Het dorp stond al op scherp door de toenemende toeristenaantallen. De investeringen van Yu zijn de druppel die de emmer doet overlopen. Gietersen komen in het geweer tegen een beoogde bed & breakfast van de ondernemer.

Terughoudender

Yu begrijpt de bezorgdheid onder bewoners. ,,Dat is niet nodig. Ik wil ook dat Giethoorn Giethoorn blijft, want anders zouden toeristen wegblijven." Hij verkoopt de woningen, maar behoudt zijn fiets- en bootverhuur, winkel en taxidienst. Zijn rol wordt 'terughoudender', maar wel nodigt hij inwoners uit. ,,Bel vooral eens voor een afspraak voor een kopje koffie in het restaurant. Ik wil meer contact met de samenleving en sta open voor gesprekken.''