Ondernemers en omwonenden van biomassacentrale in Steenwijk verenigen zich tegen overlast: ‘Niet met een kluitje het riet in’

Ondernemers en omwonenden van bedrijventerrein Hooidijk in Steenwijk hebben nog altijd overlast van biomassacentrale IceBear. Naast neerdalend houtstof gaat het - ook in een wijdere omgeving - om geluid. Er is inmiddels een petitie, woensdag gaat ook een commissie van start. IceBear zelf laat weten een informatieavond voor te bereiden.

,,We geven nu ruchtbaarheid aan die petitie op onze website”, vertelt André Otter van Inventtech B.V, dat op het bedrijventerrein ligt. ,,Er waren al meer honderd handtekeningen, het gaat de goede kant op. We hopen met die petitie via de officiële kanalen zaken af te kunnen dwingen bij het college van burgemeester en wethouders. We laten ons niet met een kluitje in het riet sturen.”

Want, is Otter duidelijk, de overlast door biomassacentrale IceBear houdt aan. In een eerder stadium klaagden hij en andere ondernemers al over overlast door uitgestoten houtstof - zowel mens als machines hebben daar last van. IceBear gaf toen aan de klachten serieus te nemen en bezig te zijn, maar niet van stel op sprong grote aanpassingen te kunnen doen.

Maar stofhinder is niet het enige, gaat Otter verder: geluidsoverlast houdt mensen ’s nachts uit hun slaap, en niet alleen in de meest directe omgeving. ,,Er hebben zich ook mensen gemeld die op het Steenwijkerdiep en in Tuk wonen. Mensen uit Tuk waren ook in eerste instantie verantwoordelijk voor de website.”