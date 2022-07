Ondernemers in Blokzijl bedenken uniek tropenrooster: ‘We moeten onze medewerkers niet opbranden’

'Tropische verrassing' bood het hoofd aan boerenpro­test en avondklok­rel­len: nu gaat politie­chef naar Aruba

Hij leerde wat noaberschap en carbidschieten is en gaf collega’s boksles, maar moest ook het hoofd bieden aan boerenprotesten en avondklokrellen. En keek vol ongeloof om zich heen in de Zwolse McDonald’s vlak na de dubbele moordpartij. De IJssellandse politiechef Ramon Arnhem (41) vertrekt na drie roerige jaren. ,,Ik was de tropische verrassing in Staphorst.’’

9 juli