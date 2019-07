Ondernemersplatform Steenwijkerland in de clinch met gemeente om ov-aanbesteding

Het OPS kreeg een uitnodiging om een bijdrage te leveren aan de visie van Steenwijkerland op het openbaar vervoer in de gemeente en reageerde ‘verrast’. Ten eerste omdat de uitnodiging wel erg kort voor de geplande bijeenkomst kwam, maar belangrijker nog: ‘Het platform heeft veel tijd en energie gestoken in een document ter voorbereiding op de aanbesteding OV in deze regio in 2019, maar de gemeente heeft naar ons idee onvoldoende gedaan met dit stuk', schrijft het platform in een brief aan het college van B en W en de raad. 'Het OPS steekt geen tijd meer in onderwerpen die onvoldoende worden opgepakt’, klinkt het stellig.