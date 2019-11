Onduidelijkheid na nachtelijke steekpartij in Steenwijk: ‘Dit is wel gek wakker worden’

Terwijl de orgelklanken zachtjes op de achtergrond klinken, is de politie druk met sporenonderzoek aan de J H Tromp Meesterstraat in Steenwijk. Na een steekpartij afgelopen nacht is het gebied rondom de straat is met linten afgezet, buurtbewoners kijken nieuwsgierig van een afstandje, een enkeling kruipt zelfs onder het lint door. Om naar de kerk te gaan.

Rond 3.30 uur afgelopen nacht kreeg de politie een melding van een steekincident. Het is niet bekend of het incident op straat plaatsvond of in een woning, ook is nog niet bekend wat er precies gebeurd is. Een slachtoffer, een man, is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een dader is volgens de politie nog niet opgepakt.

Quote Dit is wel gek wakker worden Buurtbewoner

Ineens politielinten

,,Dit is wel gek wakker worden’’, vertelt een buurtbewoner die liever niet met haar naam genoemd wil worden. Na een goede nachtrust zag zij vanochtend tot haar schrik dat er politielinten aan haar huis waren vastgeknoopt. ,,Het is denk ik rustig verlopen, ik heb niks gehoord. Ook nu is het rustig, behalve die drone.’’ Ze wijst naar de politiedrone, die rondjes vliegt boven het afgezette gebied. ,,Mogen wij die beelden ook?’’, grapt ze tegen een agent - die op zijn beurt een klein lachje tevoorschijn tovert.

Omlopen

Wat er precies gebeurd is, kan de agent ter plaatse niet zeggen. ,,We zijn bezig met het onderzoek.’’ Ook zijn de agenten druk met het wegsturen van omstanders, die door het afgezette gebied heen willen om naar de kerk te gaan. ,,U mag hier niet langs, mevrouw’’, herhaalt hij voor de vierde keer. Dat wordt omlopen voor de Steenwijkers. De buurtbewoner hoort het allemaal aan. ,,De meeste weten wel dat ze gewoon via de andere kant kunnen hoor.’’ Speculeren over de toedracht doet ze niet, ondanks dat er volgens haar genoeg verhalen rondgaan. ,,We horen het wel. Laten we hopen dat er niemand overleden is, en dat we straks iemand kunnen steunen. Dat is belangrijk.’’