Ongeluk met twee auto's op A32 bij De Pol: file opgelost

Vrachtwa­gen­ver­bod Blokzijl werpt vruchten af: ‘Nu moeten de lokale jongens zich er nog aan houden’

26 augustus Helemaal opgelost is de hinder van vrachtverkeer in de smalle Brouwerstraat in Blokzijl nog niet, maar ‘het is wel beduidend minder’, zegt Alko Tolner, eigenaar van het Prins Mauritshuis, direct ernaast gevestigd. ,,Als de lokale toeleveranciers zich er nu ook nog aan gaan houden...”