Ongeluk op A32 bij De Pol: dichte rijbaan zorgt voor file

Lars (21) uit Steenwijk scoort met zelf ontworpen kaartspel Samoa: ‘Ik krijg royalties per verkocht spel’

1 september Als Lars Jansen (21) in november de Intertoys of Bruna in woonplaats Steenwijk binnenloopt ziet hij er zomaar een kaartspel van eigen hand liggen: Samoa. De net afgestudeerde industrieel ontwerper bedacht en ontwierp het spel zelf en sloot, na aandacht van een spelletjeskanaal op Youtube, een deal met spelletjesgigant 999Games. ,,Héél apart dat mijn spel straks in al die winkels ligt.’’