Onkostenvergoeding voor werk aan weg in Tuk blijkt grap

De werkzaamheden aan de Tukseweg zorgen voor overlast in Tuk. Er is zelfs een brief uit naam van de gemeente gestuurd dat bewoners een onkostenvergoeding kunnen krijgen. Niets van waar, laat de gemeente weten.

Inwoners van Tuk kregen een paar weken geleden allemaal een brief in de bus van de ‘gemeente Steenwijkerland’. Bewoners aan de Tukseweg zouden een onkostenvergoeding kunnen krijgen wegens werkzaamheden aan de weg. De brief blijkt niet van de gemeente te komen, die spreekt van ‘fake-brief’ en een ‘1 april grap’.

Vertraging

De herinrichting van de Tukseweg is momenteel in volle gang. Het werk begon halverwege november en zou in maart klaar moeten zijn, maar doordat ook de fundering vervangen moest worden en de weersomstandigheden niet optimaal waren hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen. Nu is de planning dat 18 april de weg weer open gaat.

In de brief op briefpapier van de gemeente staat dat bewoners aan de Tukseweg een onkostenvergoeding voor beplanting en een kilometervergoeding kunnen vragen aan de gemeente en dat er 1 april een inloopmiddag zou zijn waar de gemeente uitleg zou geven. ,,We zitten hier niet op te wachten, maar de grap is ook niet een kwalijke zaak”, zegt gemeentewoordvoerder Marcel de Werd.

Telefoontjes

De gemeente stuurde vrijdag een brief aan de inwoners van Tuk dat de brief over de declaratie niet van de gemeente was. ,,Vorige week vrijdag kregen we telefoontjes van mensen die iets wilden declareren. We hebben een brief gestuurd aan de inwoners zodat niet mensen voor niets naar de informatieavond komen of dat formulier voor declaratie zoeken. We hebben geen flauw idee wie het gedaan kan hebben.”

De Werd weet niet of de brief is gestuurd die iemand die erg gefrustreerd is door de werkzaamheden. ,,We hebben hierover veel overleg met inwoners. Zaterdag heeft iedereen die aan de Tukseweg woont toevallig een bon van vijf euro gekregen te besteden bij de plaatselijke ondernemers vanwege de overlast.”