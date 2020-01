Onna voelt zich overrompeld door plan voor zonnepark van ‘energiecowboys’

Drukte in de sport­school: ‘Januari is goede voornemens-maand’

11:55 Elk jaar is het in januari weer dringen voor je rondje langs de fitnessapparatuur als de nieuwe leden en masse hun goede voornemens in praktijk brengen. ,,Vooral in januari zie je echt een piek in nieuwe leden’’, zegt Janita Kist van SportInn in Steenwijk.