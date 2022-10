Onrust en grote vechtpartij in Steenwijk: man (19) opgepakt, verdacht van zware mishandeling

De politie heeft een man van 19 jaar uit Wolvega aangehouden vanwege betrokkenheid bij schermutselingen in het centrum van Steenwijk op zondag. Hij wordt verdacht van zware mishandeling of poging tot doodslag.

Dat schrijft politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer maandagochtend in reactie op vragen van de Stentor. Zondag was er aan het eind van de middag onrust in Steenwijk. Er kwam melding van een mogelijk steekincident, zondagavond sprak een andere politiewoordvoerder in elk geval van ‘grof geweld’ bij een ‘behoorlijke grote vechtpartij’, waarbij een man of twintig betrokken zouden zijn geweest.

Twee gewonden

Nu blijkt dus dat in elk geval één persoon aangehouden is. Schoorlemmer meldt nu dat er één persoon ‘zeer lichtgewond is geraakt (die behoefde geen medische zorg). Een ander persoon raakte lichtgewond, maar die kon op eigen gelegenheid naar de huisartsenpost.

Over hoe deze personen hun verwondingen opliepen, ‘is onderwerp van onderzoek’, schrijft de woordvoerder. ‘Daar wijden we verder ook niet over uit.’ Ook een verdere uitleg van het grove geweld en uitsluitsel over een mogelijk steekincident vallen daar onder.

Bewijs

In berichtgeving in andere media werd onder meer geschreven over het veiligstellen van bewijslast. Daarover schrijft Schoorlemmer: ‘Met bewijslast wordt waarschijnlijk bedoeld de vermoedelijk gebruikte wapens bij deze zaak, camerabeelden en getuigenverklaringen. Inhoudelijk kan ik daar niet over uitweiden gezien het onderzoek nog loopt.’

Heen en weer

CSG Eekeringe werd genoemd als locatie van ongeregeldheden. Schoorlemmer van de politie bevestigt nu dat het inderdaad puur gaat om de locatie. ‘Er is dus geen inhoudelijk verband. Er zijn meerdere locaties omdat de betrokkenen schijnbaar heen en weer gelopen of gerend hebben.’

De andere schermutselingen in het centrum gaan dus om dezelfde zaak, schrijft zij. Er is ‘geen enkel verband’ met de Elfduizendmarkt die zondagmiddag plaatsvond in Steenwijk.