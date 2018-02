Onvrede in Steenwijkerland: 'Vissen is prima, maar dit is te veel'

Video Waaghalzen op het ijs lopen nat pak op

27 februari Dat het ijs op de meren, grachten en kanalen in de Kop van Overijssel niet betrouwbaar is, ondervond Joep Kranendonk dinsdagmiddag. Hij zakte door het flinterdunne ijs toen hij met zijn vier kameraden uit Steenwijk en Steenwijkerwold schaatste in de buurt van Dwarsgracht.