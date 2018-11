Ook in Tuk moet de deur nu op slot: ‘Een vreemde auto is direct verdacht’

Een tachtiger in een scootmobiel, zijn vrouw erachteraan schuifelend. Aan de overkant van de weg doet een postbode stilletje zijn middagronde. Het nabijgelegen park is op een labrador met z’n baasje na verlaten. Wie rust waardeert is aan de Oosterhoek en de Bergsteinlaan in Tuk doorgaans aan het goede adres. Er is maar weinig te merken van de voorbijrazende auto’s op de A32 pal naast het dorp. Met een schooltje, een buurtsuper, een kapsalon, een slager en een actief verenigingsleven zijn bewoners van alle gemakken voorzien. De grootste troef van het dorp is volgens bewoners café De Karre, wiens stamgasten onder de naam Mannenkoor Karrespoor begin jaren negentig een dikke hit scoorden. Mooi man.