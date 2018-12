Ook kerstverlichting blijkt een kwestie van smaak

Wellicht overname dagbeste­dings­cen­tra RIBW

20 december Drie van de vier dagbestedingslocaties die de RIBW Groep Overijssel wil sluiten, worden wellicht overgenomen door een andere partij. Het gaat om De Werkelaar in Zwolle en de activiteitencentra in Steenwijk en Kampen. Voor 't Noaberhuus in Dalfsen is geen overnamekandidaat.