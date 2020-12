Ook zonder hun huisjes gaan jongeren in Sint Jansklooster gewoon door met carbidschieten

‘Stratenma­ker’ Alan N. (45) leefde in Giethoorn als God in Frankrijk, maar moet nu vrezen voor sober bestaan achter tralies

3 december Hij bewoonde een kapitale boerderij in Giethoorn en raasde in de zomer in een dure speedboot met zijn jongere vrouw over het water. De vraag is: waar betaalde ‘stratenmaker’ Alan N. het allemaal van? Volgens het OM werd hij rijk dankzij wietteelt, witwassen en fraude. De eis: 18 maanden cel waarvan een halfjaar voorwaardelijk.