'Op de dollerooi' op toer langs begraafplaatsen

Een kerk bezoeken en daarbij over de grafstenen in het godshuis lopen, is de gewoonste zaak van de wereld. Waarom dan niet eens een keer een begraafplaats bekijken? Doe eens gek en ga deze zaterdagmiddag met uitvaartvereniging De Laatste Eer op toer naar de laatste rustplaatsen in Paasloo en Willemsoord.

'Op de dollerooi' heet de bustocht naar twee van de dertig begraafplaatsen, die de gemeente Steenwijkerland rijk is. Op de dollerooi is 'Steenwieks' voor iets doen zonder na te denken, spontaan. ,,Gewoon een tochtje langs een aantal begraafplaatsen", zegt directeur David Meiboom van De Laatste Eer in Steenwijk.

Kapel

De tocht langs begraafplaatsen past bij de nieuwe koers van De Laatste Eer sinds de metamorfose van de panden aan de Kornputsingel, zo'n drie jaar terug. Eén van Meibooms eerste wapenfeiten is de aanduiding aula veranderen in Kapel. En die sinds de verbouwing sfeervolle ruimte is nu een trouwlocatie en met enige regelmaat het decor van zondagmiddagconcerten. ,,Het moet laagdrempeliger", zegt Meiboom. ,,Wij zijn geen commercieel bedrijf, niet gericht op geld verdienen en aandeelhouders. Wij zijn er ook voor mensen."

Dertig

En die mogen best eens zien hoe fraai de begraafplaatsen in Steenwijkerland eigenlijk zijn. De gemeente telt er maar liefst dertig; zeventien gemeentelijke, tien bijzondere en drie Joodse begraafplaatsen. Meiboom: ,,Dat is heel veel. Ik woon zelf in Apeldoorn en daar zijn maar twee begraafplaatsen."

De bus voor de eerste Op de dollerooi zit zaterdagmiddag met een kleine vijftig man nagenoeg vol. ,,We hebben nog een paar plekken over", zegt Meiboom voor wie echt op de dollerooi wil. Deelnemers aan de begraafplaatstoer zijn vanaf 12.30 uur welkom bij De Laatste Eer. Een uur later begint de toer en het gezelschap is rond 16.30 uur terug bij de Kapel. Reisleiders zijn Ella Schipper, regisseur begraafplaatsen van de gemeente Steenwijkerland en Wilfried Gerner, bestuurslid van De Laatste Eer.

Trots

,,Je kunt zeggen dat het heel naargeestig is, maar een begraafplaats is ook een oase van rust. Het zijn mooie gebieden, ze liggen nooit verkeerd", zegt Meiboom. Het wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar Meiboom bespeurt enthousiasme over de begraafplaatsentoer. ,,Het wordt als heel leuk ervaren dat we dit doen. En reken maar dat de grafdelver trots is op z'n begraafplaats."



Deze zaterdagmiddag staat een bezoek aan de begraafplaats Vredehof in koloniedorp Willemsoord en de hervormde begraafplaats in Paasloo op het programma. In Paasloo ligt de bekende Nederlandse dichter J.C. Bloem begraven.

Eenmalig

Alvast een laatste rustplaats uitzoeken, is er deze middag niet bij. Steenwijkerland loopt in de pas als het gaat om de verhouding tussen begraven en cremeren. ,,Cremeren neemt toe, het gaat richting de 60, 65 procent", zegt Meiboom. ,,Bij begraven moet je een plek vinden, onderhouden en huren. Cremeren is een eenmalig iets."