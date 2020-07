Op egelsafari in Steenwijk: onderzoeker Merel weet zelfs wanneer er een vrijpartij plaatsvindt

Met een antenne op het dak van de auto en eentje in de hand rijdt Merel met haar vriend Johann door de stad Steenwijk. Hij is een van de vrijwilligers die regelmatig meegaan. De nacht zet tuinen en plantsoenen in het donker, straatlantaarns gaan het gevecht aan. Vlak bij het spoor dat Steenwijk doormidden snijdt, begint het gebliep.

Signaal

De ontvanger pikt het signaal op van ‘nummer 4’. Nog voordat de trein opnieuw voorbij raast, heeft Merel de vrouwtjesegel in handen. Daar gaat een korte zoektocht door de bosjes aan vooraf. Ze heeft mazzel: er staan geen struiken met flinke stekels. Johann had die pech laatst wel...

Zes van die gezenderde egels lopen rond in Steenwijk met een zender, nog eens zes in Zoetermeer. Die in Overijssel zijn echte wilde dieren, die in Zoetermeer komen uit een egelopvang. ,,De twee steden zijn redelijk vergelijkbaar’’, zegt Merel. Zij is de drijvende kracht achter de Egelwerkgroep Nederland. ,,Zo kunnen we de twee groepen vergelijken.’’