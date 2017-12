Op tijdreis door Steenwijks eigen 'Downton Abbey' in Villa Rams Woerthe

Rams Woerthe is het eerste Museumhuis van Nederland. In de oude vertrekken van Jan Hendrik Tromp Meesters mag je (bijna) overal aanzitten.

Schuif aan in de rijk gedecoreerde eetkamer van de Tromp Meesters en waan je in 1900, op de set van Steenwijks eigen 'Downton Abbey' (Brits kostuumdrama). Stel je voor hoe zo meteen de bedienden, via een zijdeur, komen aangesneld; hun armen vol schalen met spijzen. Wat de pot schaft deze avond? Rissoles van zwezerik, gebraden kuikens met abrikozen, versche zeekreeften en cabinetpudding natuurlijk. Na het dessert buiken de mannen uit in de ruimte ernaast, de Herenkamer, met 'n goede brandy onder de neus en een sigaar in het hoofd. En is de maaltijd wat gezakt, dan wordt er gedanst. Wals, polka, polonaise maestro!

Gastvrij schatbewaarder

Vereniging Hendrick de Keyser, eigenaar van Rams Woerthe en nog 419 andere historische panden in Nederland, wil een gastvrij schatbewaarder zijn. Achter de deuren van een aantal huizen worden bezoekers meegevoerd op ontdekkingstocht door de vertrekken, verrast door bouwkunst, inrichting en smeuïge verhalen.

Deze villa is geen museum, maar een Museumhuis en dat betekent dat aanraken mág. Kruip even in zo'n klassieke fauteuil, trek een kast of lade open, voel aan het wintergroen in de orangerie. Geen suppoost die je een tik op de vingers geeft. De vele vrijwilligers in huis versterken de beleving juist met extra verhalen, leuke weetjes.

Terug aan gemeenschap

In 2015 kocht Vereniging Hendrick de Keyser Rams Woerthe van de gemeente Steenwijkerland en toen al beloofde directeur Carlo Huyts het huis op een of andere manier 'terug te geven' aan de gemeenschap. De vereniging die in 2018 een eeuw bestaat, opent de komende jaren nog 35 andere Museumhuizen in Nederland en wil daarmee 'vierhonderd jaar woongeschiedenis laten zien én ervaren'. ,,Je ontdekt, doet spelenderwijs kennis op. Zo komt het huis echt tot leven en gaat er een wereld voor je open", aldus Huyts.

Uitbundige feesten

In de statige jugendstilvilla van Jan Hendrik en Anna-Catharina Tromp Meesters, waar ook gouvernantes, een huisnaaister, huisknecht en keukenmeid woonden, moet het bij tijd en wijle een dolle boel geweest zijn. Hij, de houthandelaar en filantroop die Steenwijk zoveel goeds bracht, was de man achter copieuze diners en uitbundige feesten.

De spijskaart van het eerste gastmaal in Rams Woerthe, op 1 september 1900, is helaas maar een van de weinig bewaard gebleven artefacten uit het familiearchief. Het zijn juist deze voorwerpen die een verhaal vertellen op een reis door de tijd. Van de ontvangsthal naar de salon, waar de vrouw des huizes thee schonk, dwalend door de huiskamer met het schilderij van de hond en de foto's van hun vier jongens op de schouw. Naar de serre, die nog altijd zo fraai uitkijkt op het stadspark met z'n monumentale groen. Je mag ook letterlijk een kijkje in de keuken nemen, waar altijd het vanillearoma van knijpertjes hangt. Kopje koffie erbij?