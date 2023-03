Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips!

Volledig scherm Uittips de Stentor © de Stentor

Volledig scherm Foto ter illustratie. Pasgeboren lammeren in schaapskooi Twilhaar bij Haarle. © Lars Smook

KRAAMVISITE

Kroamschudd’n bij Haarle

In schaapskudde Twilhaar op de Sallandse Heuvelrug bij Haarle dartelen de pas geboren lammetjes al vrolijk rond. Ze zijn oud genoeg om kraamvisite te ontvangen. Schaapsherder Andre Kuhn opent de stal zondag voor het publiek. Vooraf kan een wandeling (2 km) gemaakt worden. De stal is open van 12.00 tot 16.00 uur.

Volledig scherm Gary Ryan komt met zijn Neil Diamond coverband naar Theater de Meenthe in Steenwijk. © Neil Diamond coverband

OPTREDEN

Sweet Caroline

Love On The Rocks, America en Forever in Blue Jeans. Bekende hits die je vrijdag zeker voorbij hoort komen tijdens de Sweet Caroline show van Gary Ryan en zijn band in theater de Meenthe in Steenwijk. De Engelsman brengt een tribute aan Neil Diamond met natuurlijk de grote meezinger Sweet Caroline. Aanvang 20.00 uur.

Volledig scherm Foto ter illustratie. In de Zwolse synagoge wordt het joodse leven in en om Zwolle tentoongesteld met onder meer religieuze voorwerpen.

TENTOONSTELLING

Joods leven

In de Zwolse synagoge opent zondag de tentoonstelling ‘Joods leven in en om Zwolle’. In het gebedshuis zijn joodse religieuze voorwerpen te zien en wordt aandacht besteed aan synagoges die Zwolle ooit had, opperrabbijnen en het lot van de joodse gemeenschap in de Tweede Wereldoorlog. Er is tevens een rondleiding. Openstelling 13.30-15.30 uur.

Volledig scherm Waylon komt met zijn nieuwe theatershow ‘Gewoon Willem’ naar Apeldoorn. © Hans Puik

THEATERSHOW

Waylon in ‘Gewoon Willem’

In zijn theatershow ‘Gewoon Willem’ laat zanger Waylon horen dat hij ook maar gewoon in Apeldoorn uit de klei is getrokken. Niet in het Engels maar in zijn moerstaal. Dat doet hij met muziek van Robert Long tot Andre Hazes en eigen liedjes. Theater Orpheus Apeldoorn, aanvang 20.00 uur.

Volledig scherm Foto ter illustratie. Deelnemers van een wildplukwandeling proeven eetbare wilde plantjes. © Chris Korsten

Wildplukwandeling

Proeven van de natuur

In Wapenveld kun je zaterdag mee met de wildplukwandeling van de Wilde School. Tijdens de wandeling leer je over verschillende soorten kruiden, bessen en bloemen. Door te proeven en ruiken herken je wat er zomaar in je eigen buurt groeit. De wandeling doorkruist een stukje Veluwe en een voedselbos. Aanvang 10.00 uur.