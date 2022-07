Opeens staan er betonblokken langs loswal in Giethoorn: ‘Dit had helemaal niet gehoeven’

Om loswal Giethoorn te verdedigen rukt Steenwij­ker­land uit met grof geschut

Met maar liefst twee advocaten en vier juristen en ingenieurs probeerde de gemeente Steenwijkerland vrijdag in Den Haag het bestemmingsplan voor de omstreden loswal in Giethoorn door de Raad van State te loodsen. Of dat gelukt is wordt over zes weken bekend. Maar het kan ook langer duren, zei de voorzitter van de meervoudige kamer.

21 januari