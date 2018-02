Ophef over locatie nieuwe school Wanneperveen

Olympiërs achter de rollator gaan voor goud in Oldemarkt

13 februari In navolging van PyeongChang zijn dinsdagmiddag in De Landerijen in Oldemarkt Olympische Winterspelen gehouden. In een winters landschap konden bewoners van De Landerijen en andere senioren uit Oldemarkt onder meer meedoen aan curling, slalom-estafette of ijshockey.