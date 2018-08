Ophef over tijdelijk afgesloten weg bij Oldemarkt

De gemeente houdt voet bij stuk, zo laat wethouder Marcel Scheringa via zijn woordvoerder weten. ,,De proef gaat gewoon door tot eind september en de hekjes worden vervangen. We houden de situatie in de gaten en blijven hierover in nauw contact met Plaatselijk Belang Oldemarkt en de initiatiefnemers”, aldus de wethouder. ,,Daarnaast vragen we iedereen om even geduld te hebben tot het einde van de proef. Daarna kunnen we een goed besluit nemen op basis van de ervaringen waarbij we de omgeving uiteraard betrekken.”